War 2017 ein gutes Jahr für Linux und Open Source?

Das Jahr 2017 ist noch nicht ganz vorbei, doch auch jetzt kann man schon ein Resumee ziehen. So gelang es Linux auf dem Desktop wohl auch im letzten Jahr nicht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Durchbruch als Spieleplattform gelang auch nicht unbedingt, auch wenn das freie Betriebssystem in diesem Sektor sicherlich viel präsenter war als in den Jahren zuvor. Als Server gilt Linux allerdings weiterhin als das Betriebssystem der Wahl, denn die Entwicklung ging auch im vergangenen Jahr rasant weiter. Auch auf dem Desktop gab es die eine oder andere interessante Entwicklung. Einen Rückschlag musste freie Software allerdings in München hinnehmen, wo Linux wieder durch Windows ersetzt werden soll.

Doch wie sehen Sie das vergangene Jahr 2017 im Rückblick? War es Ihrer Meinung nach ein erfolgreiches Jahr für Linux und Open Source? Welche Entwicklung fanden Sie in diesem Jahr am spannendsten? Gerne können Sie Ihre Meinung in den Kommentaren erläutern.