Was macht der Ausschalter in Ihrem Desktop-System?

Die meisten Distributionen geben dem Anwender die Möglichkeit, den Ausschalter des Systems so zu konfigurieren, dass er eine bestimmte Aktion ausführt und beispielsweise das System herunterfährt oder in den Schlafzustand versetzt. Wie ist dieser Schalter bei Ihnen konfiguriert? Was macht er? Gerne können Sie Ihre Einstellungen im Kommentarbereich der Umfrage auch anderen Lesern erklären.