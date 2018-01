Welchen Desktop nutzen Sie überwiegend?

Auch in diesem Jahr wollen wir Ihnen die Frage der Fragen stellen - die Frage nach der genutzten Desktop-Umgebung. So fragten wir bereits 2010 nach dem genutzten Desktop und taten es auch 2012, 2014 sowie 2016. Nun wiederholt sich das Spiel erneut: Welche Desktop-Umgebung nutzen Sie überwiegend? Sollte Ihre Wahl nicht in der Auflistung vertreten sein, so können Sie gerne im Kommentarbereich ihre Wahl erklären. Doch auch bei einer Wahl der bestehenden Desktops interessiert sicherlich den ein oder anderen Ihre Motivation.