Was ist Ihre bevorzugte Skriptsprache?

Bereits 2010 und 2015 fragen wir nach Ihrer bevorzugten Skriptsprache. Nun ist es an der Zeit für eine Neuauflage, um den aktuellen Stand zu ermitteln. Welche von den zahlreichen Skriptsprachen benutzten Sie am liebsten und welche davon ist Ihr Favorit, wenn Sie ein Skript für die Systemadministration benötigen? Oder kennen Sie keine Programmiersprache und bleiben bei den Mitteln, die in der GUI zur Verfügung stehen? Gerne können Sie Ihre Wahl den anderen Lesern im Forum erläutern.