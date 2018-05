Was war Ihr erstes Computersystem?

Jeder, der diese Zeilen liest, hat sein erstes Mal bereits hinter sich gebracht. Gemeint ist dabei der erste Kontakt mit einem Computer. Bei manchen ist es womöglich noch nicht so lange her. Andere wiederum können sich an Systeme erinnern, von denen die meisten noch nie etwas gehört haben. Doch wie groß auch Ihre Erfahrung ist und wie lange Sie schon mit Computern umgehen können, auch Sie haben mal klein angefangen.

Können Sie sich noch an Ihre Anfänge erinnern und ihr erstes Computersystem, mit dem sie aktiv gearbeitet oder gespielt haben? Welches System war bei Ihnen der Anfang? Gerne können Sie Ihre Geschichte im Forum der Seite auch anderen Lesern erzählen.