Was ist ihr Hauptsystem am Arbeitsplatz?

Im Gegensatz zu einer privaten Nutzung ist in einem geschäftlichen Umfeld der Einsatz eines Systems durch eine Richtlinie fest vorgegeben. Nicht selten gehen die Einschränkungen soweit, dass nicht nur das Betriebssystem, sondern auch die Softwareausstattung reglementiert ist. Wie sieht es deshalb bei Ihnen aus? Welches ist das Betriebssystem, an dem Sie überwiegend ihre Zeit in der Arbeit oder Uni verbringen? Gerne können Sie Ihre Meinung auch anderen Usern im Forum der Umfrage näher erklären.