Elon Musk ist...

Kaum ein anderer Unternehmer ist in der letzten Zeit in den Medien so präsent wie der ehemalige PayPal-Investor und Tesla-, SpaceX- und Hyperloop-Gründer Elon Musk. Vor allem seine teils vollmundigen Ankündigungen und verwegenen Ideen lassen Beobachter Musk in recht unterschiedlichem Licht erstrahlen. Was fällt Ihnen deshalb spontan ein, wenn Sie den Namen »Elon Musk« hören?