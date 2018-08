Systemausfälle durch Hitze?

Deutschland, aber auch ganz Mitteleuropa erlebte in der letzten Woche eine Hitzewelle - vielerorts gab es neue Temperaturrekorde. Infolge der Temperaturen können Systeme wie beispielsweise Rechner, Produktionsgeräte oder aber Unterhaltungselektronik durchaus deutlich heißer werden als normal und im schlimmsten Fall komplett versagen.

Ist Ihnen so ein Vorfall zugestoßen? Ist bei Ihnen ein System an einem Tag ausgefallen, an dem es besonders heiß war und der Ausfall deshalb auf die Temperatur zurückzuführen werden kann? Gerne können Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren auch anderen Lesern erzählen.