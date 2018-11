Ist Linux sicher genug?

Sicherheit ist in letzter Zeit zu einem geradezu allgegenwärtigen Thema geworden. Dass Kriminelle jede Sicherheitslücke auszunutzen versuchen, Geheimdienste eher gegen unliebsame Personen als gegen echte Gefahren eingesetzt werden, und Sicherheitslücken bis in die Hardware herunter reichen, dürfte mit dazu beigetragen haben.

Die Sicherheitsmaßnahmen in Linux werden ständig erweitert, und jede erkannte Sicherheitslücke führt zu Überprüfungen auf ähnliche Lücken in anderen Bereichen und zu Überlegungen, wie man in Zukunft dafür sorgt, dass sie erst gar nicht entstehen. Doch andere Projekte haben teils bereits deutlich weitergehende Maßnahmen implementiert. Man denke nur an GrSecurity, Android, Qubes OS oder OpenBSD. Finden Sie, dass Linux genug für die Sicherheit getan hat? Muss noch mehr getan werden, oder sind die bisher ergriffenen Maßnahmen bereits übertrieben? Gerne können Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich der Umfrage näher erklären.