Wird Microsoft einen Linux-Desktop herausbringen?

Mit der Umstellung seines Browsers auf die Engine von Chromium überraschte Microsoft die Gemeinschaft wieder einmal. Demnach will der Konzern die Technologien des freien Chromium-Projekts nutzen, um den Webbrowser Edge weiterzuentwickeln. Zuvor hatte Microsoft bereits andere offene Technologien in das eigene Betriebssystem eingebaut, was ebenfalls erstaunen ließ.

Wenn Sie also, wie es zum Jahresausklang ganz passend erscheint, in Ihre Glaskugel schauen, denken Sie, dass Microsoft sich noch weiter Richtung freier und offener Software bewegt und beispielsweise irgendwann eine Windows-Version auf Basis eines Linux-Kernels herausbringt? Gerne können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und im Kommentarbereich Ihre Ideen auch anderen näher vorstellen.