War 2018 ein gutes Jahr für Linux und Open Source?

Zwar gelang Linux auch in diesem Jahr nicht der Durchbruch auf dem Desktop, doch konnte das System wiederum zahlreiche Neuerungen vorweisen und sich technologisch massiv weiterentwickeln. Die Entwicklung ging auch im vergangenen Jahr rasant weiter. Der Kernel erreicht ständig neue Reifegrade, und mit Containern unter Docker fanden auch gleich mehrere interessante Entwicklungen statt. Auch auf dem Desktop gab es mit Wayland oder Vulkan die eine oder andere interessante Neuerung.

Doch wie sehen Sie das vergangene Jahr 2018 im Rückblick? War es Ihrer Meinung nach ein erfolgreiches Jahr für Linux? Welche Entwicklung fanden Sie in diesem Jahr am spannendsten? Gerne können Sie Ihre Meinung in den Kommentaren erläutern.