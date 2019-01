Setzen Sie NVMe-SSDs ein?

Nach der Verbreitung von Solid State Drives (SSD) als SATA-Geräte findet die Technologie nun zunehmend auch Einzug in Form von NVMe. Als Hauptgründe für die Einführung nennen die Anbieter die Erhöhung der I/Os pro Sekunde und die Verbesserung der Antwortzeiten sowie die Lese/Schreibraten.

Doch wie sieht es bei Ihnen aus? Nutzen sie NVMe SSDs in Ihren Systemen, oder planen Sie, die Technologie in naher Zukunft einzusetzen? Gerne können Sie Ihre Meinung in Kommentaren erläutern.