Was halten Sie von proprietären, käuflichen Applikationen?

Linux und die überwiegende Mehrzahl an Applikationen sind frei und in der Regel auch ohne weitere Kosten kopierbar. Doch auch Nutzer der freien Plattform kommen möglicherweise nicht umhin, auch proprietäre, käufliche Applikationen zu nutzen. Wie stehen Sie zu solchen Applikationen? Gehen Sie da eher pragmatisch vor und nutzen die Ihrer Meinung nach beste Software? Oder vertreten Sie die Meinung, dass ein freies System wie Linux sich per Definition nicht mit proprietären, käuflichen Applikationen verträgt? Gerne können Sie Ihre Antwort in den Kommentaren erläutern.