Ihr Wunsch-Betriebssystem fürs Smartphone?

Falls Sie demnächst ein neues Smartphone anschaffen oder auf Ihrem vorhandenen das Betriebssystem wechseln (sofern die Option überhaupt besteht), was wäre ihr Wunsch-Betriebssystem? Das mit großem Abstand dominierende Android, das aber unfehlbar alle nur erreichbaren Daten von Ihnen an große Konzerne verrät, sobald man eine der Standard-Apps nutzt? Oder LineageOS oder ein modifiziertes Android, das solche Praktiken zu unterbinden versucht? Oder auch eine der kaum verbreiteten Alternativen? Bei diesen wird allerdings die Auswahl in Frage kommender Geräte schnell sehr klein. Gerne können Sie Ihre Wahl auch anderen Lesern im Kommentarbereich der Umfrage näher erläutern.