Wie löschen Sie Ihre Dateien?

Dateien zu löschen ist keine Kunst. Dumm nur, wenn eine wichtige Datei oder ein Verzeichnis irrtümlich gelöscht wurde. »rm« an der Kommandozeile macht es unmöglich, das Löschen mit gewöhnlichen Mitteln rückgängig zu machen. Ein Verschieben mit »mv« erscheint da sicherer, allerdings wird man irgendwann aufräumen müssen. In einer grafischen Oberfläche ist es dagegen überwiegend Standard, dass gelöschte Dateien in einen Papierkorb wandern, aus dem sie wieder hergestellt werden können. Doch kann man diesen auch umgehen, wenn man die Füllung des Papierkorbs begrenzen will. Will man dagegen Dateien explizit so löschen, dass sie nicht mehr herstellbar sind, muss man meist Extra-Software installieren, weshalb diese Möglichkeit nicht als eigener Punkt in der Auswahl aufgeführt wird.

Wie sieht es deshalb bei Ihnen aus? Wie löschen Sie in der Regel Ihre Dateien? Gerne können Sie Ihre Strategie auch anderen Lesern näher bringen.