Akzeptieren Sie unfreie Firmware?

Ein Großteil aller Computerperipherie nutzt heute Firmware, die in das Gerät geladen werden kann oder sogar muss. Das geschieht ganz klar aus Kostengründen, so wird ein Teil der Hardware durch flexiblere Software ersetzt. Die Firmware selbst ist allerdings meist proprietär, was seit vielen Jahren von Organisationen, die sich für freie Software einsetzen, wie der Free Software Foundation (FSF), kritisiert wird. Sie unterstützt entsprechend eine Kampagne, die unfreie Firmware-Dateien aus dem Linux-Kernel entfernt, und zertifiziert vollständig von proprietärer Firmware befreite Systeme und Hardware. Nicht alle Benutzer teilen allerdings diesen Standpunkt und manche Hardware lässt sich ohne unfreie Firmware immer noch nutzen, wenn man auf einige Funktionalität verzichtet.

Und wie stehen Sie dazu? Gerne können Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich der Umfrage näher erläutern.