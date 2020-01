Haben Sie einen Tablet-Computer?

Zehn Jahre ist es her, dass der US-amerikanische Hersteller Apple sein iPad vorstellte und mit einen großen Verkaufserfolg den Durchbruch für diese Produktkategorie sorgte. Zahlreiche andere Hersteller folgten daraufhin mit ähnlichen Geräten, was letztendlich erhebliche Veränderungen in vielen Bereichen nach sich zog.

Haben Sie zu Hause einen Tabletcomputer? Gerne können Sie Ihre Sicht auf diese Produktpalette auch anderen Nutzern näher bringen.