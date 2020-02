Was ist ihre häufigste Beschäftigung unter Linux?

Wenn Sie mit einem Wort erklären müssten, was sie am häufigsten unter Linux machen, wie würde dann Ihre Antwort aussehen? Sind sie überwiegend damit beschäftigt das System zu verbessern? Oder Spielen Sie am PC? Vielleicht aber sind Sie ein Musiker oder Grafiker? Vielleicht aber ist der PC ein Arbeitsknecht, den Sie zum Lesen oder Schreiben von E-Mails nutzen? Oder verbringen Sie die meiste Zeit mit der Programmierung? Gerne können Sie Ihre Antwort in den Kommentaren erläutern.