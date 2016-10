Software::Spiele

»Deus Ex: Mankind Divided«: Linux-Version nächste Woche

Nachdem Feral Interactive im letzten Monat die Freigabe von »Deus Ex: Mankind Divided« für Linux ankündigte, stellte das Unternehmen nun auch das Freigabedatum vor. Demnach wird das Spiel bereits am 3. November in einer Linux- und Mac OS X-Variante erscheinen.

Feral Interactive »Deus Ex: Mankind Divided«

Deus Ex: Mankind Divided « dürfte zu den Titeln gehören, die man im Allgemeinen als A++-Titel bezeichnet. Das im letzten Jahr freigegebene Spiel erhielt mehrheitlich positive Rezensionen und die Wertung bei Metacritic liegt bei 82 Prozent. Weniger gut kam »Deus Ex: Mankind Divided« allerdings bei der Spielerschaft an. So liegt der Score für den Titel bei Metacritic bei gerade mal 6.0 von 10 möglichen Punkten und bei Steam bei mageren 63 Prozent.

Der Titel ist eine direkte Fortsetzung zu »Deus Ex: Human Revolution« und spinnt die Geschichte rund um den Protagonisten Adam Jensen in einer actionlastigen Art und Weise weiter. Hintergrund der Geschehnisse ist die gesellschaftliche Spaltung zwischen biotechnisch veränderten Personen, sogenannten Augmentierungen, und Nicht-Augmentierten die in Form einer »mechanischen Apartheid« zwischen den zwei Fronten ausgetragen wird.

Das Spiel wurde bereits im letzten Jahr vorgestellt und Ende des vergangenen Monats seitens Feral Interactive auch für Linux angekündigt . Ein Freigabedatum nannte der Hersteller allerdings damals noch nicht. Nun steht aber fest, dass »Deus Ex: Mankind Divided« bereits Mitte der kommenden Woche auch Linux-Spielern zugänglich sein wird. Konkret peilt der Hersteller den 3. November an. Einen ersten Eindruck unter Linux will Feral Interactive allen Interessenten an diesem Donnerstag im Zuge einer Präsentation auf Twitch geben.

Noch immer nicht bekannt sind die Systemvoraussetzungen. Unter Windows werden allerdings mindestens eine Intel Core i3-2100 oder eine ähnliche AMD-CPU, 8 GB RAM und eine AMD Radeon HD 7870 oder eine Nvidia GeForce GTX 660 GPU mit mindestens 2 GB VRAM vorausgesetzt. Empfohlen werden allerdings mindestens eine Intel Core i7-377 oder AMD FX 8350 CPU, 16 GB RAM und eine potente GPU (AMD Radeon RX 480, Nvidia GTX 970). Die USK und PEGI-Einstufungen liegen bei 18 Jahren.