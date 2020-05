Software::Netzwerk

NextDNS verlässt die Beta-Phase

Der DNS-Anbieter NextDNS beendet seine Beta-Phase und geht in den regulären Betrieb über. NextDNS ist einer der Partner von Mozilla für DNS over HTTPS (DoH) und Mitglied in deren »Trusted Recursive Resolvers-Programm«.

Mirko Lindner

Vor rund einem Jahr wurde mit NextDNS ein Cloud-basierter DNS-Dienst ins Leben gerufen , der versprach, dem Anwender volle Kontrolle zu belassen, was geblockt wird. Im Dezember hatte Mozilla NextDNS als zweiten Anbieter neben Cloudflare als Partner für DoH gewonnen. Zuvor hatte sich NextDNS verpflichtet, sich an die Regeln von Mozillas Trusted Recursive Resolvers-Programms zu halten, die Direktiven zu Datenschutz, Sicherheit und Datenintegrität vorgeben. Eine Weitergabe von Daten schließt NextDNS in seinen Richtlinien zur Privatsphäre aus. Logs werden nur erstellt, wenn der Kunde dies wünscht.

Jetzt beendet NextDNS seine Beta-Phase und geht damit in den Regelbetrieb über, wie das Unternehmen auf Twitter bekannt gab. Bei der Blockade von Werbung, Trackern, Malware oder Fishing-Webseiten stehen über 100 ständig aktualisierte Blocklisten auch auf Länderbasis zur Auswahl. Es gibt zudem keine Einschränkungen bei Black- und Whitelists zur Kontrolle über benutzerdefinierte Domains. Die auf Kundenwunsch erstellten Logs analysieren das Geschehen im Detail. Der Kunde sieht, was geblockt wird und durch welche Länder sein Datenverkehr geleitet wird. Der Kunde bestimmt, ob die Logs eine Stunde oder ein Jahr aufbewahrt werden.

Eltern haben neben der Blockade von unerwünschten Seiten und Diensten die Möglichkeit, die Nutzung von Geräten zeitlich einzugrenzen. Um stets einen Überblick über das Geschehen zu behalten, stehen Apps für Android, iOS, Windows, macOS und Chrome OS zur Verfügung. NextDNS gibt an, derzeit rund 10 Milliarden Anfragen pro Monat zu bearbeiten, wovon rund 1,2 Millionen blockiert würden. Bis zu 300.000 DNS-Abfragen pro Monat sind kostenfrei, darüber hinaus zahlen Kunden 1,99 US-Dollar pro Monat für eine unbegrenzte Zahl an Abfragen.