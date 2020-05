Software::Spiele

»Humble Cities: Skylines Bundle« vorgestellt

Das Humble-Bundle-Team hat ein neues Paket erstellt. Unter dem Titel »Humble Cities: Skylines Bundle« findet sich dieses Mal nur ein Spiel – das von Colossal Order entwickelte und von Paradox Interactive vertriebene »Cities: Skylines«. Mit von der Partie sind zudem zahlreiche Erweiterungen.

steampowered.com Spielszene aus »Cities: Skylines«

Das von Colossal Order entwickelte und von Paradox Interactive vertriebene » Cities: Skylines « orientiert sich an den Prinzipien des Spiele-Klassikers »SimCity«, das seinerzeit Maßstäbe gesetzt und mittlerweile Generationen von Computerspielern stundenlang Freude beschert hatte. Der grafische Look von »Cities: Skylines« ähnelt dem Maxis-Titel und das das grundlegende System des Spiels baut auf die bekannten Elemente des Genres auf. So erschafft man in den großräumig angelegten Karten Straßen, legt Bebauungszonen fest, die in den bekannten Farben Grün (Wohnraum), Blau (Gewerbe) und Gelb (Industrie) erscheinen, und steuert die Geschicke einer eigenen Stadt. Große Überraschungen gibt es deshalb weder für Veteranen noch für Einsteiger.

Doch bei näherer Betrachtung ist die Idee und das Spielprinzip das Einzige, was die beiden Titel verbindet, denn »Cities: Skylines« bringt gleich eine Latte von frischen Ideen mit sich. Möglich machen es zahlreiche Erweiterungen und Spieleergänzungen, die das Unternehmen im Zuge kostenpflichtiger Updates nachgereicht hat. Dazu zählen beispielsweise Umweltaspekte, Verkehrserweiterungen oder Parks.

Fans von »Cities: Skylines« kommen nun bei einer neuen Aktion der »Humble Bundle«-Macher auf ihre Kosten. Knapp drei Wochen lang erhalten Interessieren das Grundspiel und eine Reihe von Erweiterungen zu einem Sonderpreis. Wie immer tun Käufer des Humble Bundles nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern spenden auch für wohltätige Organisationen. Unterstützt werden wie immer zahlreiche Organisationen, die seitens der Käufer frei gewählt werden können.

Wer einen Euro investiert erhält das Grundspiel sowie die Erweiterung »Deep Focus Radio«. Spieler, die bereit sind, für das Paket um die 5 Euro auszugeben, können unter Linux »Locked contentCities: Skylines – Concerts«, »Cities: Skylines - Content Creator Pack: High-Tech Buildings«, »Cities: Skylines – Snowfall« und »Cities: Skylines - Natural Disasters«.

Käufer, die die dritte Stufe erklimmen und um die 17 Euro für ihr Paket ausgeben, erhalten die Erweiterungen » Cities: Skylines - Mass Transit«, »Cities: Skylines - Green Cities«, »Cities: Skylines – Industries«, »Cities: Skylines – Campus«, »Cities: Skylines - Content Creator Pack: Art Deco« und »Locked contentCities: Skylines - Content Creator Pack: European Suburbia«.

Wie immer erhalten die Spieler beim Erwerb eines Pakets einen Schlüssel, den sie auf der Spieleplattform Steam aktivieren müssen. Weitere Informationen können der Angebotsseite entnommen werden.