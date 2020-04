Software::Spiele

OpenTTD 1.10 freigegeben

Gut ein Jahr hat es gedauert, um die neuste Version von OpenTTD, einen unter der GPL stehenden Nachbau des Simulations-Klassikers »Transport Tycoon Deluxe«, fertigzustellen. Die neue Version, die bereits letzte Woche erschienen ist, verbessert viele Aspekt des Spiels und bringt zahlreiche Neuerungen mit sich.

openttd.org OpenTTD

Wie die Entwickler von OpenTTD bekannt gaben, steht mit der Version 1.10 eine funktional aufgewertete Version des Spiels bereit. Die neue Version ist letzte Woche erschienen und bringt zahlreiche Neuerungen von Verbesserungen. Die wichtigsten davon sind ein modernerer Unterbau und Verbesserungen der KI. Unter anderem wurde die Logik für die Aufteilung der Fracht zwischen Stationen verbessert. Ebenfalls neu ist die verbesserte Wegfindung von Straßenfahrzeugen. Die Docks sind nicht mehr auf nur eine Station beschränkt und Schiffe können an allen Teilen des Docks ihre Fracht löschen. Weitere Neuerungen sind erweiterte Straßentypen, ähnlich wie die bereits bestehenden Schienenverbindungen, sowie Korrekturen von Fehlern.

Transport Tycoon Deluxe war Mitte der 90er eines der ersten Tycoon-Spiele, in denen der Spieler seine eigene Transportfirma gründet und mit Bussen, LKWs, Zügen, Schiffen und Flugzeugen sein Geld verdienen muss. Das Open-Source-Projekt »OpenTTD« macht es möglich, Transport Tycoon als Klon auch auf einem Linux-Rechner zu spielen. Gegenüber dem Original wurden viele Bereiche des Spiels verbessert und erweitert. Die Bedienoberfläche ist an vielen Stellen intuitiver und komfortabler geworden. So gehören beliebig vergrößerbare und anheftbare Fenster, sortierbare Listen, Zusatzansichten oder ausführliche Informationsdialoge zu den auffälligsten Verbesserungen. Für das Spielgefühl hat sich auch einiges getan.

OpenTTD 1.10 kann unter verschiedenen Betriebssystemen, darunter BSD, Linux, Mac OS X und Windows gespielt werden. Spieler, die menschliche Gegner bevorzugen, können sich an öffentlichen Servern anmelden. Das Spiel ist als Quelltext oder Binärpaket für verschiedene Linux-Distributionen erhältlich.