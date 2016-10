Software::Büro

Frankreich: Nantes spart 1,6 Millionen Euro mit LibreOffice

Der Gemeindeverband Nantes Métropole, der 24 Gemeinden im Herzen Frankreichs zusammenfasst, hat im April den Wechsel zu LibreOffice abgeschlossen. Der Projektmanager sprach darüber jetzt auf der LibreOffice-Konferenz in Brno.

Die Migration zu LibreOffice, die im April 2016 abgeschlossen wurde, hat dem Großraum Nantes bereits 1,6 Millionen Euro eingespart und soll der Stadt weiterhin 260.000 Euro pro Jahr an Ersparnis bringen. Das erläuterte, wie Joinup berichtet, Projektmanager Eric Ficheux in einem Vortrag auf der LibreOffice-Konferenz im September in Brno in Tschechien und bezeichnete diese Einsparungen als eine sehr zeitnahe Kapitalrendite. Die Gesamtbetriebskosten seien bei LibreOffice wesentlich niedriger als bei der zuvor genutzten proprietären Lösung.

Von den eingesparten Lizenzkosten für proprietäre Software wurden 200.000 Euro für Erweiterung und Fehlerbereinigung in LibreOffice bereitgestellt. Dabei wurde ausdrücklich festgelegt, dass alle Änderungen zu LibreOffice zurückfließen müssen. Künftig stehen jährlich 30.000 Euro oder 11 Prozent der Ersparnisse für diese Aufgabe bereit. Ficheux betonte, finanzielle Einsparungen seien in Zeiten gebeutelter Gemeindekassen ein wichtiger Pluspunkt freier Software, jedoch müssten die Verantwortlichen in den Verwaltungen begreifen, dass es ebenso wichtig ist, der Open-Source-Gemeinde etwas zurückzugeben. Nur so funktioniere auf Dauer der Kreislauf.

Die Migration zu LibreOffice im Großraum Nantes hatte 2013 begonnen und konnte zeitgerecht abgeschlossen werden. Die nötige Unterstützung wurde anhand einer Richtlinie für die Beschaffung freier Software eingekauft, die von Frankreichs oberster Beschaffungsbehörde SAE 2014 erstellt wurde. Diese Richtlinie soll den Verwaltungen helfen, Probleme mit geistigem Eigentum zu umgehen und sicherstellen, dass Quellcode auch in das jeweilige Projekt zurückfließen kann.