GoboLinux 016 freigegeben

Die Linux-Distribution GoboLinux, die eine alternative Datei-Hierarchie implementiert, ist in Version 016 erschienen und präsentiert eine Dateisystem-Virtualisierung ohne Container.

GoboLinux Desktop von GoboLinux 016 mit GoboNet

Neben den zahllosen redundanten Linux-Distributionen gibt es auch einige, die radikal anders sind und neue Konzepte ausloten. GoboLinux ist eine der originellsten dieser Klasse. Sie unterscheidet sich unter der Oberfläche stark von allen anderen Distributionen. Die üblichen Verzeichnisseundsind versteckt. Stattdessen sieht man im Rootverzeichnis die Verzeichnisseund, was Ähnlichkeiten mit BeOS und Mac OS X erkennen lässt. Anwendungen werden unterinstalliert. Es gehört zum Konzept der Distribution, dass die Anwendungen so compiliert werden, dass sie unabhängig davon funktionieren, in welchem Verzeichnis sie installiert sind. Jedes Programm bzw. Paket liegt in seinem eigenen Unterverzeichnis und besitzt keine Dateien außerhalb dieses Unterverzeichnisses. So besteht die Installation von der Live-CD hauptsächlich darin, die Dateien von der CD auf die Festplatte zu kopieren, wobei Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Anwender, die keinen Schreibzugriff aufhaben, können die Anwendungen in ihr Heimverzeichnis installieren und von dort laufen lassen.

Eine Paketverwaltung im eigentlichen Sinne ist daher bei GoboLinux unnötig. Beliebig viele Versionen von Anwendungen und Bibliotheken lassen sich parallel installieren. Mit GoboLinux wird ein Tool namens Compile geliefert, das als minimalistische Version von Gentoo Portage angesehen werden kann. Es kann zusätzliche Pakete anhand von »Rezepten« compilieren, die auf der GoboLinux-Seite zu finden sind. Rezepte müssen im günstigsten Fall nur aus der URL bestehen, unter der der Quellcode des Pakets zu finden ist.

Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Freigabe von GoboLinux 015 hat das Projekt jetzt Version 016 mit einigen Neuerungen freigegeben. Neu sind insbesondere eine Dateisystem-Virtualisierung ohne Container, eine Netzwerkverwaltung ohne Daemon und ein Desktop, der den Window-Manager Awesome nutzt.

Runner, die neue Dateisystem-Virtualisierung ohne Container, macht sich die spezielle Dateihierarchie von GoboLinux zunutze. Sie ändert dynamisch die Sicht eines Prozesses auf das Verzeichnis /System/Index aufgrund der Angaben in der Dependencies-Datei des Programms. Zwar unterstützte GoboLinux schon immer die parallele Installation von mehreren Programmversionen, doch wenn diese in Konflikt standen, konnte nur eine davon aktiv sein. Mit Runner wird diese Einschränkung aufgehoben. Die Abhängigkeiten für jede Version werden automatisch korrekt aufgelöst. Dies vermeidet den Aufwand von Containern, große Teile des Dateisystems zu duplizieren, und hat fast dieselbe Wirkung, allerdings ohne weitergehende Anwendungsisolation. Mit Runner wird zudem ohne weiteres Zutun die Unterstützung mehrerer Architekturen gleichzeitig möglich, speziell also 32-Bit-Software unter dem 64-Bit-GoboLinux-System.

Die zweite Neuerung GoboNet ist ein WLAN-Manager, der ohne Daemon auskommt und daher schlanker und unkomplizierter als andere Lösungen ist. Er kann zwar keine komplexe Szenarien handhaben, ist aber für die meisten Benutzer nach Ansicht der Entwickler ausreichend. Wenn eine komplexere Konfiguration nötig ist, steht GoboNet den Entwicklern zufolge den Benutzern nicht im Weg.

Als Standard-Desktop wird bei GoboLinux 016 der Window-Manager Awesome, der mit Lua-Code erweiterbar ist, installiert. GoboLinux liefert ein paar eigens angepasste Widgets mit, darunter GoboNet, eine Akku-Anzeige und ein Audiomixer. Andere Desktops sind in GoboLinux nicht leicht zu installieren, so gibt es zwar Rezepte für Gnome und KDE, aber nur für veraltete Versionen. Allerdings sieht sich das Projekt auch nur als »Übung im Distributions-Design« und nicht als universelle Distribution.

Die kombinierte Live- und Installations-DVD kann von gobolinux.org heruntergeladen werden. Es wird lediglich eine 64 Bit x86-Version angeboten. Auf der DVD sind keine proprietären Programme enthalten. Diese sollen sich jedoch problemlos wie bei anderen Distributionen installieren und nutzen lassen, wenn der Bedarf dafür besteht.