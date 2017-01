Software::Business

Freies ERP-System Nuclos in Version 4.12 erschienen

Das freie ERP-System Nuclos ist in Version 4.12 erschienen. Die wesentliche Neuerung in dieser Version ist ein vollautomatischer Testablauf der mit Nuclos erstellten Software.

Novabit

Nuclos wird von seinem Hersteller Novabit als professionelle Open Source vermarktet. Laut Novabit besitzt Nuclos in Deutschland bereits größere Verbreitung als die meisten freien Konkurrenten und ist zudem ausgereifter. Es richtet sich an Unternehmen, die sich aus der Abhängigkeit von ERP-Standardsoftware lösen wollen, und soll inzwischen bei zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Behörden und Konzernen im produktiven Einsatz sein.

Wie die meisten ERP-Systeme muss auch Nuclos vor dem Einsatz auf die Bedürfnisse des Unternehmens oder der Behörde zugeschnitten werden, die es benutzt. Dementsprechend stellt Nuclos einen ERP-Baukasten dar, mit dessen Hilfe ERP-Anwendungen, als Nuclets bezeichnet, erstellt werden.

Die neue Version 4.12 enthält als wichtigste Neuerung eine Test-Engine. Diese eröffnet laut Novabit eine neue Dimension in der Qualitätssicherung. Denn die Test-Engine soll in der Lage sein, Testfälle automatisch zu generieren. Es soll nicht mehr nötig sein, Testfälle von Hand zu konzipieren. Auch das manuelle Testen soll vollständig entfallen, da die Test-Engine die Tests vollautomatisch durchführt. Sie interpretiert dabei die mit Nuclos erstellte Geschäftslogik und spielt alle Möglichkeiten darin durch. Sie erstellt, ändert und löscht beispielsweise in allen Businessobjekten Datensätze, durchläuft alle Pfade eines in Nuclos definierten Prozesses und sammelt dabei auftretende Fehler. Die Fehler können dann von den Entwicklern bearbeitet werden.

Mit der neuen Version von Nuclos sollen sich komplette Anwendungen in wenigen Minuten testen lassen, wo zuvor erhebliche Arbeitszeit aufgewandt werden musste. Damit ist auch eine nahtlose Integration der automatischen Ausführung in Generier-Prozesse möglich.

Der Download von Nuclos 4.12 ist nach einer Registrierung kostenlos möglich. Das System steht unter der AGPLv3.0 und ist Teil der Open Source Integration Initiative. Die Aktualisierung bestehender Systeme auf Nuclos 4.12 kann mit einem Installer erfolgen.