Sicherheit: Mehrere Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:1847 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1847.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

0132c81c464d7fd124c3cc05667cd1b946f02d5f290786a24b5b3f455475710a

kernel-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

47ca54349833bf6552db64f7ebbcbc371dd75b202afc6112cd745fa5ea2e088a

kernel-abi-whitelists-3.10.0-327.36.1.el7.noarch.rpm

7fb03457b08a16d9c164bc9d16430cbc2f711a43bc15e5d8d1218862fac8ad63

kernel-debug-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

cf097685adfdda59acdbd1d31e0c71ab8e4fbec3d58276363b702ebd5d0c8da3

kernel-debug-devel-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

8640f0e8f41db56b9641a59e141dd26f7e406e2d04a3fe51bdfd010bf536ffb5

kernel-devel-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

752886f128cbcc5137b267a44b6b42ffa2f0c9834cbffb8f19377390bae22b64

kernel-doc-3.10.0-327.36.1.el7.noarch.rpm

5ec824e095fcd81cb8121ec4f847c741401a59144bff4d82ccd591cb86fd31c3

kernel-headers-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

d6ab7934185ac95acb8ff96fdeec23c38d557d797dabe6777d0312d9d7e3981f

kernel-tools-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

93d49a5f861ef0bde2c60ec3953049dba0e50b8602f8c06f7cc12372c4c45a8f

kernel-tools-libs-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

c12ac571e80595f53ca2a6c666cee9cb7c952f4a48c62952a0c4f312e3d54b5d

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

e8b7e4161d9a26bd8c1433c3e0268077f927255da232d8b55a2b478e0899a7bb

perf-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm

6547fdd10604f70869da0ed0bf1aa4856e3cb9582b6801b208824864137f7d75

python-perf-3.10.0-327.36.1.el7.x86_64.rpm



Source:

fdaf7af158a3ced62921d8591f76638bfa77f3440900ed7e90639d275720ae68

kernel-3.10.0-327.36.1.el7.src.rpm







