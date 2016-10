Sicherheit: Zwei Probleme in Linux

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Important: kernel security and bug fix update

Advisory ID: RHSA-2016:2006-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2006.html

Issue date: 2016-10-04

CVE Names: CVE-2016-4470 CVE-2016-5829

=====================================================================



1. Summary:



An update for kernel is now available for Red Hat Enterprise Linux 6.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score,

which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability

from the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6) - i386, noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) - i386, noarch, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) - i386, noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6) - i386, x86_64



3. Description:



The kernel packages contain the Linux kernel, the core of any Linux

operating system.



Security Fix(es):



* A flaw was found in the Linux kernel's keyring handling code, where in

key_reject_and_link() an uninitialized variable would eventually lead to

arbitrary free address which could allow attacker to use a use-after-free

style attack. (CVE-2016-4470, Important)



* A heap-based buffer overflow vulnerability was found in the Linux

kernel's hiddev driver. This flaw could allow a local attacker to corrupt

kernel memory, possible privilege escalation or crashing the system.

(CVE-2016-5829, Moderate)



The CVE-2016-4470 issue was discovered by David Howells (Red Hat Inc.).



Bug Fix(es):



* Previously, when two NFS shares with different security settings were

mounted, the I/O operations to the kerberos-authenticated mount caused the

RPC_CRED_KEY_EXPIRE_SOON parameter to be set, but the parameter was not

unset when performing the I/O operations on the sec=sys mount.

Consequently, writes to both NFS shares had the same parameters, regardless

of their security settings. This update fixes this problem by moving the

NO_CRKEY_TIMEOUT parameter to the auth->au_flags field. As a result, NFS

shares with different security settings are now handled as expected.

(BZ#1366962)



* In some circumstances, resetting a Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

interface could lead to a kernel panic, due to invalid information

extracted from the FCoE header. This update adds santiy checking to the cpu

number extracted from the FCoE header. This ensures that subsequent

operations address a valid cpu, and eliminates the kernel panic.

(BZ#1359036)



* Prior to this update, the following problems occurred with the way GSF2

transitioned files and directories from the "unlinked" state to the

"free"

state:



The numbers reported for the df and the du commands in some cases got out

of sync, which caused blocks in the file system to appear missing. The

blocks were not actually missing, but they were left in the "unlinked"

state.



In some circumstances, GFS2 referenced a cluster lock that was already

deleted, which led to a kernel panic.



If an object was deleted and its space reused as a different object, GFS2

sometimes deleted the existing one, which caused file system corruption.



With this update, the transition from "unlinked" to "free"

state has been

fixed. As a result, none of these three problems occur anymore.

(BZ#1359037)



* Previously, the GFS2 file system in some cases became unresponsive due to

lock dependency problems between inodes and the cluster lock. This occurred

most frequently on nearly full file systems where files and directories

were being deleted and recreated at the same block location at the same

time. With this update, a set of patches has been applied to fix these lock

dependencies. As a result, GFS2 no longer hangs in the described

circumstances. (BZ#1359038)



* When used with controllers that do not support DCMD-

MR_DCMD_PD_LIST_QUERY, the megaraid_sas driver can go into infinite error

reporting loop of error reporting messages. This could cause difficulties

with finding other important log messages, or even it could cause the disk

to overflow. This bug has been fixed by ignoring the DCMD

MR_DCMD_PD_LIST_QUERY query for controllers which do not support it and

sending the DCMD SUCCESS status to the AEN functions. As a result, the

error messages no longer appear when there is a change in the status of one

of the arrays. (BZ#1359039)



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



The system must be rebooted for this update to take effect.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1341716 - CVE-2016-4470 kernel: Uninitialized variable in request_key handling

causes kernel crash in error handling path

1350509 - CVE-2016-5829 kernel: Heap buffer overflow in hiddev driver



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6):



Source:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.src.rpm



i386:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-doc-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-firmware-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm



x86_64:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6):



i386:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6):



Source:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.src.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-doc-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-firmware-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm



x86_64:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6):



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6):



Source:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.src.rpm



i386:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-doc-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-firmware-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm



ppc64:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-bootwrapper-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-common-ppc64-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm



s390x:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debuginfo-common-s390x-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-kdump-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-kdump-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-kdump-devel-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm



x86_64:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6):



i386:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



ppc64:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-common-ppc64-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.ppc64.rpm



s390x:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-debuginfo-common-s390x-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

kernel-kdump-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.s390x.rpm



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6):



Source:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.src.rpm



i386:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-doc-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

kernel-firmware-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm



x86_64:

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6):



i386:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-4470

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-5829

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2016 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFX9CKhXlSAg2UNWIIRAtDIAJ4jq1XKyOvhk936eIn8YqaTfkJ9PQCdEyBk

pvpRQNlcn7vpNO2lmcMjswg=

=1otA

-----END PGP SIGNATURE-----





