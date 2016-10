Sicherheit: Zwei Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2124 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2124.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

704498f1ec6f196882bf2dc25bf1f65d813ff84107a8476d5386663532f5206a

kernel-2.6.18-416.el5.i686.rpm

0802fb601a7d1936e6607c747a0737c36791dcb2af156d6be30c81f2d0671465

kernel-debug-2.6.18-416.el5.i686.rpm

bc8956c899a7fce81f371e15e9d4293297b1abb64da75c214ba086d046c6a9bd

kernel-debug-devel-2.6.18-416.el5.i686.rpm

db180509a4fa22d8e0151bed34f12dc1aa040b497f3ec0ba465388510a7b6df7

kernel-devel-2.6.18-416.el5.i686.rpm

fcfabae71ac655ffaeaf5ab5f3a4c64d214684ef6f738ce2a5666c950ec9fdbd

kernel-doc-2.6.18-416.el5.noarch.rpm

8489c9c93257895eb1b69ecebb173249fcf501ed10518bc2547222ec1c75f482

kernel-headers-2.6.18-416.el5.i386.rpm

e7d00b03a37e0353c22343d3a996a33c893e220cccb1fb7f1981ba1d530b73ee

kernel-PAE-2.6.18-416.el5.i686.rpm

36fefcec929f64c33b09d7e3f2924ce3c8b7d7a86d1272e7de731ad584a9b310

kernel-PAE-devel-2.6.18-416.el5.i686.rpm

ad35ea63d8275960cafd5844f59babeb5199f2f7ba10df6e35f58f5cc63f3aa6

kernel-xen-2.6.18-416.el5.i686.rpm

da05a5b93d8c3f1518ee7eb52792f655febc9b724301610bf7463fd91d14a41a

kernel-xen-devel-2.6.18-416.el5.i686.rpm



x86_64:

cbedceb97046ac8274a6804c7da995dd8166c0d18f867e317e269091f197e68b

kernel-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm

31be4d5ec91c50abef7421dbdd3acd098d1d338b35a6b487cf4888071867852d

kernel-debug-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm

04a3c7d586ac2923ff1362cb1e72634cfe3aa54a5e84e175340043a51fa043ca

kernel-debug-devel-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm

b0ce136908b8fb2575bdc11e882a705e494a0b1b423435f7f3d984556b7afd38

kernel-devel-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm

fcfabae71ac655ffaeaf5ab5f3a4c64d214684ef6f738ce2a5666c950ec9fdbd

kernel-doc-2.6.18-416.el5.noarch.rpm

058216a53ff8b1bd75333ed1c700076f54365d209bfd4d54109299318edd1a49

kernel-headers-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm

738534a54a6ca2d9b04e8116ec1147900eeff7b8a7b07f7fe6ca177ecaa51c66

kernel-xen-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm

18a2ea3fe7513fd882ea8d9c84772bbfed55700e748a96fc0ebfacbab4da7380

kernel-xen-devel-2.6.18-416.el5.x86_64.rpm



Source:

724e9e10418be6bbb6a1408b12344edcab9f745373013f337be3180d3877c7f4

kernel-2.6.18-416.el5.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce