Sicherheit: Mehrere Probleme in MoinMoin

Debian Security Advisory DSA-3715-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

November 15, 2016 https://www.debian.org/security/faq

Package : moin

CVE ID : CVE-2016-7146 CVE-2016-7148 CVE-2016-9119

Debian Bug : 844338 844340 844341



Several cross-site scripting vulnerabilities were discovered in moin, a

Python clone of WikiWiki. A remote attacker can conduct cross-site

scripting attacks via the GUI editor's attachment dialogue

(CVE-2016-7146), the AttachFile view (CVE-2016-7148) and the GUI

editor's link dialogue (CVE-2016-9119).



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 1.9.8-1+deb8u1.



We recommend that you upgrade your moin packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

