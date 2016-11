Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2658 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2658.html



i386:

24ad893d6a31c6b63c4cec7791649e5116f734a4f336c48de3637c82a9196d15

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.i386.rpm

9050be12e93f8a06255fd64ddf6ab07609b5e10991fb04041d377b210bbb449f

java-1.7.0-openjdk-demo-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.i386.rpm

1971e0c168f48f6f5559da565af212585cd61c6a9a775b0d728f6e253cf47b32

java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.i386.rpm

e33107041729f043033d2b52acb7a6e97b5fe8e0adde1acec365c850d7db6b0e

java-1.7.0-openjdk-javadoc-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.i386.rpm

ebef4f528c5b3daf34ccb3c6c86f5637f1e5dbbfc36eb2fea79b586fa873bab8

java-1.7.0-openjdk-src-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.i386.rpm



x86_64:

adccd878e1b84f0adc8a29ceb6bc8c90ff621c3a994448352f1d1eb395c39cb1

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.x86_64.rpm

87dc5aed3fa2e66035adedb8813364775e49a86cb9593239703d8eb4ad433e7f

java-1.7.0-openjdk-demo-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.x86_64.rpm

b430e8f5a55118711c7027d12c191436ce7a0c8286c30b5a494e02259b2ce881

java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.x86_64.rpm

7463e6a1462b2492094a0409847f10dd68e5e0c39df7d6d6e5151705c39c9d53

java-1.7.0-openjdk-javadoc-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.x86_64.rpm

09481bdd5830045a3277c2398132b1c1973a6cf7f3619cac6838fc429b9606a2

java-1.7.0-openjdk-src-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.x86_64.rpm



Source:

33363242e76c108e58be7be94c0d76a451be3a67fe28c560da6f59c9e6b3ca11

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el5_11.src.rpm







