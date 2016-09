Was machen Sie mit vorinstallierten Windows-Systemen?

Es passiert nicht selten, dass ein System bereits mit einem vorinstallierten Windows kommt. Zwar kann das oft durch gezielte Auswahl der Komponenten verhindert werden, doch ausschließen lässt es sich nicht immer.

Wie verfahren Sie dann in diesem Fall? Was machen Sie mit der bestehenden Installation und was machen Sie mit dem frei gewordenen Schlüssel? Gerne können Sie Ihre Vorgehensweise und Ihre Meinung zum Thema im Kommentarbereich der Umfrage auch anderen Lesern näher bringen.