LUGs: Linux-Usergroup Neumarkt

Land:

Eintragung:

Letzte Änderung:

Homepage:

Kontakt:



Deutschland

So, 21. Mai 2017

So, 21. Mai 2017

Lugnm

info@lugnm.de

Neumarkt in der OberpfalzDeutschlandSo, 21. Mai 2017So, 21. Mai 2017 Die Linux User Group Neumarkt möchte allen aus Neumarkt i.d.Opf. und Umgebung, die sich für Computer und Technik begeistern, die Möglichkeit bieten sich mit anderen auszutauschen. Egal ob beruflich oder privat interessiert, Einsteiger oder Experte, jeder ist willkommen. Im Vordergrund stehen Themen rund um freie Software wie Linux, Kodi, FreeNAS oder "Bastelprojekte" wie Homeserver und Rasberry Pi. Dazu findet jeden zweiten Dienstag im Monat ein Stammtisch im Restaurant Plitvice in Neumarkt statt. Änderungen werden im Blog bekannt gegeben.

Versenden Kurz-URL

