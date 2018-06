Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Land:

Eintragung:

Letzte Änderung:

Homepage:

Kontakt:



Deutschland

Do, 7. Juni 2018

Do, 7. Juni 2018

www.ahrlug.de

Keine Angabe

Usergroup Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Deutschland

Eintragung: Do, 7. Juni 2018
Letzte Änderung: Do, 7. Juni 2018
Homepage: www.ahrlug.de

Zu den Treffen der AHRlug sind alle Linux-Interessierten, -Benutzer und solche, die es werden wollen, herzlich eingeladen. Natürlich auch (und gerade) Neueinsteiger und (noch-) Nicht-Benutzer, die sich über Linux informieren wollen, können an den Treffen teilnehmen. Die AHRlug trifft sich dazu jeden zweiten Mittwoch (in den geraden Kalenderwochen) um 20:30 Uhr im Bad Neuenahr. oder Ahrweiler. Weitere Informationen können der Seite der LUG unter ahrlug.de entnommen werden.

