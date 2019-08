Gemeinschaft::Konferenzen

FrOSCon 2019 am 10. und 11. August

Die Open-Source-Konferenz FrOSCon findet in diesem Jahr am 10. und 11. August in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin statt.

Internet

Jedes Jahr im Spätsommer veranstaltet der Fachbereich Informatik der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mithilfe des FrOSCon e.V. bereits seit 2006 eine Open-Source-Konferenz mit Vorträgen und Workshops für Besucher mit Interesse an freier Software und Open Source. Die FrOSCon bietet in diesem Jahr am 10. und 11. August in 8 Hörsälen wieder ein abwechslungsreiches Vortrags- und Workshop-Programm. Eine Ausstellung mit Ständen von Open-Source Projekten und Firmen rundet das Angebot ab.

Das »Linux Professional Institute« (LPI) nimmt auch in diesem Jahr nach Voranmeldung verschiedene Prüfungen zu vergünstigten Konditionen ab. Das traditionelle Social-Event am Samstagabend lädt Besucher, Aussteller, Vortragende, Organisatoren und Helfer ein, sich austauschen und kennenzulernen. Der Eintritt zur Konferenz ist wie immer frei, Business-Tickets zur Unterstützung der Konferenz sind verfügbar.

Die Schwerpunkte des »Call for Papers« umfassten in diesem Jahr unter anderem die Themenbereiche »Auf zu neuen Ufern« zu neuen Hardware-Entwicklungen sowie Smart Home, Sicherheit im IoT und Cyber Peace. Das Vortragsprogramm und die Liste der angebotenen Workshops sind mit rund 120 Angeboten gut gefüllt und bietet vom Einsteiger bis zum Entwickler für jeden etwas. Viele der Vorträge werden aufgezeichnet und später zum Anschauen und zum Download angeboten.

Daneben gibt es das Kinder- und Jugendprogramm FrogLabs, das in diesem Jahr von Schülerinnen und Schüler gestaltet wird, die ihre eigenen Projekte und Ideen in Workshops vorstellen. Für Eltern, die ihre Kinder mitbringen, gibt es wie immer eine Kinderbetreuung. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Einlass ist am Samstag ab 08:30 und am Sonntag ab 09:00. Die Konferenz endet an beiden Tagen um 18:00.