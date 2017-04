Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

CentOS Errata and Security Advisory 2017:1109 Moderate



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1109.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

9224c888761f388ca9a3664dc0b1fb0dcc3904e7462fba3a482d1ecc6ee77285

java-1.8.0-openjdk-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

5d0ca0b600d8fe739ac51de1f09882abbc66493cf8e3aff50f0fc8e6717efd78

java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

e2fe48b3835fb57826354c3266a3ab70236edbbb9b352e0abed5bc4732414f32

java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

26f7cb4cd650f0caae18cfcf6945d1aa8fc3bbb35031158f6b0e69d4b233db50

java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

a21257bb46833259d5368a8824d052732889359195a298cebd46302991e8f5b9

java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

548d135b874f032c96707ee87c9625f572c88768f8c76b4f7eb09830da802cb2

java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

fd096a0b691c2a5404eb1cffd7948d9a67c4eb22d5cf5524bc74ecc35251f63b

java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

4a75f1a3ce60d1a5a8005e89718dbdf77237bcea549bea9c54c0b72b8ed9ef61

java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

4cd56647098db901ef2159069b5aabb8abc78e03e76ade03d2aaaf8f1b3026ae

java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.131-0.b11.el6_9.noarch.rpm

e27d648018256c24242169e0daf40570c51f2ff159d459e9b5faebfd4f31067f

java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.noarch.rpm

eb4c6af473dc4144f158ca93b573581922dbdc78f11d5fb7ad91d13bb332653a

java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm

e31cf76f7bb1463ff56dc41b50da9d8507269c060241b267a4b72a30dd0f1b28

java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.i686.rpm



x86_64:

60467c3d0eb329d8015666908ff1f69bb3fe4cf7b366ffd05fd746cadb91d95d

java-1.8.0-openjdk-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

407ad1c6c24fe83a6cf64b9db8913c75aaf4d09ca22c9c24e328a941f085b883

java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

8369296dfd96ce334763ba5c8ffd509e7643f5d2605b769ff36f09a5a21ab1a0

java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

610ad62174d70e2eb79b7b70696ea4f53c093215769c78999dbccb15f774b6db

java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

7f296719610ee8b1abd3fcc7dc9f5f62420a2ed721c816ce853322670ba37bde

java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

1b213bfaee59e5313dbbd12045eb6a06c4ea7bc2ec85080c67964635e8f59b83

java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

4ce2d2b8112ed815ecbfd996c3bf50feb811f1d7ce0ff7037f64755fd6d3ff31

java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

71e150cb4271c56d20bbed3f889dca93e47352a5d7c9ce88188ea1b45ba93daf

java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

4cd56647098db901ef2159069b5aabb8abc78e03e76ade03d2aaaf8f1b3026ae

java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.131-0.b11.el6_9.noarch.rpm

e27d648018256c24242169e0daf40570c51f2ff159d459e9b5faebfd4f31067f

java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.noarch.rpm

738543c7d856135299d617c17085a8c53a31302ed6e49ca788549fd2aeb15c18

java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm

2285a49c613009229265ee4e566a23fb6426c21b17390baa5a30adcf15e2068e

java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.131-0.b11.el6_9.x86_64.rpm



Source:

6c902637907443fe1ac219a230978d42296894dafa8b4fd8cc3b5df6324e00bd

java-1.8.0-openjdk-1.8.0.131-0.b11.el6_9.src.rpm







