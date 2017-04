Sicherheit: Mehrere Probleme in NTP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

[slackware-security] ntp (SSA:2017-112-02)



New ntp packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

patches/packages/ntp-4.2.8p10-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

In addition to bug fixes and enhancements, this release fixes security

issues of medium and low severity:

Denial of Service via Malformed Config (Medium)

Authenticated DoS via Malicious Config Option (Medium)

Potential Overflows in ctl_put() functions (Medium)

Buffer Overflow in ntpq when fetching reslist from a malicious ntpd (Medium)

0rigin DoS (Medium)

Buffer Overflow in DPTS Clock (Low)

Improper use of snprintf() in mx4200_send() (Low)

The following issues do not apply to Linux systems:

Privileged execution of User Library code (WINDOWS PPSAPI ONLY) (Low)

Stack Buffer Overflow from Command Line (WINDOWS installer ONLY) (Low)

Data Structure terminated insufficiently (WINDOWS installer ONLY) (Low)

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6464

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6463

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6458

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6460

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-9042

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6462

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6451

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6455

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6452

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6459

(* Security fix *)

Where to find the new packages:

Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 13.0:

ntp-4.2.8p10-i486-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.0:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware 13.1:

ntp-4.2.8p10-i486-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.1:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware 13.37:

ntp-4.2.8p10-i486-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.37:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware 14.0:

ntp-4.2.8p10-i486-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.0:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware 14.1:

ntp-4.2.8p10-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

ntp-4.2.8p10-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

ntp-4.2.8p10-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

ntp-4.2.8p10-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

Slackware 13.0 package:

e3e18355dbb881f31030c325d396691f ntp-4.2.8p10-i486-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 package:

7ca81f398c6f3fc306cf5e0ce4821ff7 ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 package:

bb14e63e0ea28856fb14816848fad378 ntp-4.2.8p10-i486-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 package:

77bee4e0b7d7bae54c431210ba7b20f8 ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 package:

4424d362ec1dcb75d35560cc25f291b8 ntp-4.2.8p10-i486-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 package:

94bea621e2bad59b80553a9516c4ddb6 ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 package:

b9edb40c9e94a8248b57f96a0f7d0f49 ntp-4.2.8p10-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 package:

d8a52549c46ca33833f68d7b063ab1f2 ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 package:

b36dd3b339aff2718dbd541a9f44b0a4 ntp-4.2.8p10-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

b55bc11c2aa8d0378005af5dbb105119 ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

1e625a8f4732aa776992210eaac05f04 ntp-4.2.8p10-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

22f25f35765d0cb3ece21e5db79091cd ntp-4.2.8p10-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

78de6454532d6c7d52242eadab528d64 n/ntp-4.2.8p10-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

0522a4270909826999d07567e9a9de56 n/ntp-4.2.8p10-x86_64-1.txz





Installation instructions:

Upgrade the package as root:

# upgradepkg ntp-4.2.8p10-i586-1_slack14.2.txz



Then, restart the NTP daemon:



# sh /etc/rc.d/rc.ntpd restart



NOTE: On Slackware -current, first install the new etc package, and then

be sure to move the .new config files and rc.ntpd script into place before

restarting!





Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



