Sicherheit: Mehrere Probleme in MySQL

Package : mysql-5.5

CVE ID : CVE-2017-3302 CVE-2017-3305 CVE-2017-3308 CVE-2017-3309

CVE-2017-3329 CVE-2017-3453 CVE-2017-3456 CVE-2017-3461

CVE-2017-3462 CVE-2017-3463 CVE-2017-3464 CVE-2017-3600

Debian Bug : 854713 860544



Several issues have been discovered in the MySQL database server. The

vulnerabilities are addressed by upgrading MySQL to the new upstream

version 5.5.55, which includes additional changes, such as performance

improvements, bug fixes, new features, and possibly incompatible

changes. Please see the MySQL 5.5 Release Notes and Oracle's Critical

Patch Update advisory for further details:



https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.5/en/news-5-5-55.html

http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2017-3236618.html



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 5.5.55-0+deb8u1.



We recommend that you upgrade your mysql-5.5 packages.



