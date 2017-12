Sicherheit: Mehrere Probleme in Wireshark

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA512



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-4060-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

December 09, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : wireshark

CVE ID : CVE-2017-11408 CVE-2017-13766 CVE-2017-17083 CVE-2017-17084

CVE-2017-17085



It was discovered that wireshark, a network protocol analyzer, contained

several vulnerabilities in the dissectors for CIP Safety, IWARP_MPA,

NetBIOS, Profinet I/O and AMQP, which result in denial of dervice or the

execution of arbitrary code.



For the oldstable distribution (jessie), these problems have been fixed

in version 1.12.1+g01b65bf-4+deb8u12.



For the stable distribution (stretch), these problems have been fixed in

version 2.2.6+g32dac6a-2+deb9u1.



We recommend that you upgrade your wireshark packages.



For the detailed security status of wireshark please refer to

its security tracker page at:

https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQIzBAEBCgAdFiEEtuYvPRKsOElcDakFEMKTtsN8TjYFAlorzcgACgkQEMKTtsN8

Tjbdrg//TwdPY0X/BByo9yCHBaDJiTjq5YtIW5QY3BpPreFH2vlJnF/xCPc2C01y

XmIOfRmSn17750SI459dUnovaD8OA51lexYWHbCesTdw/9eXSazssYitckUwOSnz

CTx+tp9XqXMrZuDQOdFXqItnZ2nr5K0xTSHVu1lmkJL4C4waItkefEpQHwolKQaH

tMdEWd2jM/jjm+dU9Dlo+6pghZdPNXzawzm7273Ca8gwGkGt4SCf/s9ruhJc113c

hgQ8NzdASNdvnj28o9dQ0V9ooUxq6SEItSOCMXeq+P+Qfk1RTqT83SOZtEdGmtol

yFMenLaVeoNzrrDTSNJuXeGPwJFOFcKY5la5ob3+pae4F+mAmyd7CVMsXVLhiVf8

CS6sGnsyaXugTXQKsfG2l9d5chfMJ/Qj1iAzY0gn2Jt6zOc5sROVvG/ItT6U2vF1

WiUPVULyUdHR1cFdDudA04fQaeY+PzDj0TJ7/iRAT0evK6lp405Yhz0mz6Ro2b3K

eQfuF7aLVKYOLEqvjdnEZV1cFAYyySEMPXsxWS9sKyWzImKsOIEBFzTMDglMoZd8

1TMgvr+WCRmpp5XMldIoDNydUkmMdeGQcEtUH4kKWdOs/RRC3218GwtYaJ10WfwX

7rSSoViG1VSG/HPXRY++S8GLSe6aRE0ABfP9stsY2HKheKcXowA=

=JKbF

-----END PGP SIGNATURE-----