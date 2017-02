Gemeinschaft::Organisationen

Red Hat wird Mitglied der OpenPower Foundation

Der Linux-Distributor Red Hat ist der OpenPower Foundation beigetreten und will sich in dieser Organisation stark bei der Entwicklung von Technologien und offenen Standards einbringen.

Red Hat

OpenPower ist eine offene Entwicklungsgemeinschaft, die Entwicklungen und Portierungen auf die Power-Architektur von IBM koordiniert. Red Hat ist nun dieser Gemeinschaft als Platin-Mitglied beigetreten . Damit ist Red Hat laut der Mitgliederseite von OpenPower das neunte Mitglied auf der Platin-Ebene. Die bisherigen Platin-Mitglieder sind Google, IBM, Mellanox, Micron, Nvidia, SK Hynix, Ubuntu und Xilinx. Platin-Mitglieder zahlen 100.000 US-Dollar jährlich an die Stiftung, die als gemeinnützig anerkannt ist. Kostenlose Mitgliedschaften gibt es für Ausbildungs- und Forschungsinstitute sowie Einzelpersonen.

Red Hat unterstützt schon lange offene Technologien für die Power-Architektur und tritt nun der Foundation bei, um stärker an dem offenen, von der Gemeinschaft gelenkten Entwicklungsprozess teilzuhaben. Über diese Teilhabe und den mit der Platin-Mitgliedschaft verbundenen Sitz im Vorstand will Red Hat an der Erstellung freier Software für die Power-Architektur mitarbeiten. Durch die Verfügbarkeit dieser Architektur erhalten die Anwender mehr Auswahl bei der Erstellung von Clustern und Cloud-basierten Datenzentren. Red Hat will außerdem mit den anderen Mitgliedern an fortgeschrittenen Server-, Netzwerk-, Speicher- und Ein/Ausgabe-Beschleunigungs-Technologien arbeiten, die alle auf offenen Standards aufbauen.

Wie Red Hat erläutert, sind offene Standards unabdingbar für Innovationen in der Unternehmens-IT, da sie einen gemeinsamen Satz von Richtlinien für die Integration, Implementation und Sicherheit von neuen Technologien liefern. Moderne Standardisierungs-Organisationen, zu denen auch OpenPower gehört, entwickeln diese Richtlinien in demokratischer Weise in ihrer Gemeinschaft. Red Hat beteiligt sich bereits an der Herausbildung von Standards für Software wie Open Containers Initiative (OCI) und Cloud Native Computing Foundation (CNCF) und Hardware wie Cache Coherent Interconnect for Accelerators (CCIX) und Gen-Z.

Wie Red Hat weiter schreibt, sind viele Partner, mit denen Red Hat bereits kooperiert, Nutznießer der Entwicklungen der OpenPower Foundation. Der Distributor will die Zusammenarbeit verstärken und viele weitere aufstrebende Technologien unterstützen, darunter maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Datenplattformen, Datenanalytise sowie Cloud- und Container-Einsatz.