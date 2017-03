Software::Android

Android Studio 2.3 erschienen

Google hat die Android-Entwicklungsumgebung Android Studio in Version 2.3 mit zahlreichen Verbesserungen veröffentlicht.

Google Arbeiten mit WebP in Android Studio 2.3

Android Studio ist die offizielle IDE und SDK für die Android-Entwicklung. Sie baut auf IntelliJ IDEA auf. Sie stellt verschiedene Build-Methoden, Erstellung und Signieren von APK-Paketen, kontextsensitives Editieren, Refaktorisierung, GitHub-Integration, Emulation mobiler Geräte, Gradle-Unterstützung, eine flexible Oberfläche, Google-Dienste und Cloud-Integration bereit.

Android Studio 2.3 konzentriert sich laut Google auf Qualitätsverbesserungen in allen Bereichen gegenüber der Vorgängerversion 2.2. Daneben wurden auch einige kleine neue Funktionen aufgenommen. So gab es Verbesserungen der »Instant Run«-Funktion und der in Version 2.2 eingeführte Build-Cache ist nun aktiv. Die Umgebung baut nun auf die neue Version 2016.2 von IntelliJ IDEA auf.

Beim Design von Android-Oberflächen wird jetzt das ConstraintLayout unterstützt, mit dem man zwei oder mehr Views horizontal verketten kann, um eine Gruppe zu bilden. Dieses Layout unterstützt auch die Spezifikation von Seitenverhältnissen. Alle Templates, die bisher das RelativeLayout verwendeten, nutzen nun das ConstraintLayout.

Die verbesserte Widget-Palette im Layout-Editor ermöglicht jetzt auch die Suche, Sortierung und Filterung von vorhandenen Widgets und zeigt eine Vorschau des Widgets an. Auch der aktualisierte Vector Asset Wizard ermöglicht jetzt Suchen und Filtern sowie Beschriftungen an jedem Icon.

Die Entwicklungsumgebung unterstützt jetzt das Bildformat WebP. PNG-Bilder können in WebP konvertiert werden, was bis zu 25% Platz sparen kann. Ein neuer Wizard erleichtert die Arbeit mit WebP und die Konvertierung. Zusätzlichen Platz kann man sparen, wenn man Verluste in der Bildqualität in Kauf nehmen kann, da WebP auch eine verlustbehaftete Kompression unterstützt.

Viele der Änderungen sind detailliert in der Ankündigung beschrieben. Der Download von Android Studio 2.3 ist von der Homepage des Projekts möglich. Bestehende Installationen lassen sich ohne Neuinstallation aktualisieren.