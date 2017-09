Gesellschaft::Wissen

»Wiki Loves Monuments 2017« gestartet

Auch in diesem Jahr startet mit dem »Wiki Loves Monuments« ein von den Mitgliedern der Wikimedia-Gemeinschaft organisierter Fotowettbewerb. Die Teilnahme ist, wie bei allen Wikimedia-Projekten, kostenlos und allen interessierten Nutzern gestattet.

Wikimedia Deutschland

In diesem Monat findet, wie bereits jedes Jahr seit 2010, das von den Mitgliedern der Wikimedia-Gemeinschaft organisierte Projekt » Wiki Loves Monuments « statt. Laut Guinness-Buch der Rekorde ist der von ehrenamtlich Aktiven organisierte Wettbewerb der weltweit größte seiner Art. Allein im letzten Jahr haben über 800 Ehrenamtliche aus Deutschland an dem Wettbewerb teilgenommen und während des Wettbewerbsmonats rund 39.000 Fotos von Kultur- und Baudenkmälern eingereicht. Die hochgeladenen Bilder werden einer Jury vorgelegt, die die Top 100 auswählt. Alle Fotos der Bau- und Kulturdenkmale fließen beispielsweise in Wikipedia-Artikel ein, stehen aber auch für andere Nutzungen kostenlos zur Verfügung.

»Wiki Loves Monuments« hat auch in diesem Jahr die Zielvorgabe ausgerufen, möglichst viele gute Fotos von Kultur- und Baudenkmalen unter freier Lizenz zu gewinnen. Mitmachen können alle - auch wenn sie bisher noch keine Bilder unter freien Lizenzen veröffentlicht haben. Aber auch Menschen, die Bilder in Wikipedia-Artikel einbinden und Artikel verbessern wollen, sind herzlich willkommen. Das Organisationsteam hat für alle Interessierten eine Anleitung zum Mitmachen bereitgestellt.

Teilnehmen können alle Fotografen, die vom 1. bis zum 30. September ein Foto eines Kulturdenkmals in Wikimedia Commons hochladen. Als Ansporn stiftet Wikimedia Deutschland für die Top-20-Fotografen Fotoequipment und Gutscheine; die Deutsche UNESCO-Kommission vergibt darüber hinaus Preise für die zehn besten Fotos von UNESCO-Weltkulturerbestätten. Damit die Bilder aus dem Wettbewerb auch weithin genutzt werden können, hat Wikimedia Deutschland den Lizenzhinweisgenerator veröffentlicht. Mit diesem Werkzeug können Lizenzhinweise für Bilder aus Wikipedia oder dem Medienarchiv Wikimedia Commons erstellt werden.