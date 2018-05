Software::Web

WordPress 4.9.6 hilft bei DSGVO‎-Konformität

Mit WordPress 4.9.6 wollen die Entwickler Webseitenbetreibern unter die Arme greifen, wenn es um die Umsetzung der DSGVO‎ geht.

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) tritt in einer Woche in Kraft. Sie bringt für Anwender mehr Rechte, was den Umgang mit personenbezogenen Daten angeht, und bereitet andererseits vielen Webseitenbetreibern Kopfschmerzen. Das Open-Source-CMS WordPress versucht mit der neuen Version WordPress 4.9.6 die Umstellung etwas zu erleichtern. Darüber hinaus enthält die neue Version 95 Updates.

Das Dashboard im Backend von WordPress weist in der neuen Version in den Menüpunkten Einstellungen und Werkzeuge einige neue Unterpunkte auf, die dem Betreiber helfen sollen, DSGVO-Konformität zu erreichen. So erhält er unter Einstellungen | Datenschutz Hilfestellung beim Einrichten einer Datenschutz-Seite. Im Frontend erhalten unangemeldete Besucher einer Seite künftig die Option, wenn sie einen Kommentar schreiben, ihre dazu nötigen persönlichen Angaben für künftige Kommentare zu speichern. Wird die Option nicht angehakt, werden die Daten nicht wie bisher gespeichert.

Die DSGVO erleichtert es Besuchern von Angeboten im Internet, herauszufinden, welche personenbezogenen Daten eine Webseite über sie gesammelt hat und bietet geeignete Mittel, diese gegebenenfalls zu löschen. Unter der Rubrik Werkzeuge bietet WordPress 4.9.6 die Unterpunkte Personenbezogene Daten exportieren und Personenbezogene Daten löschen, die Betreibern helfen soll, solche Anfragen zu handhaben.

Darüber hinaus bietet die neue Version kleine Verbesserungen. So bietet die Mediathek nun einen Filter, der die Sucne auf eigene Medien einschränkt. Bei der Ansicht eines Plugins wird künftig die minimal erwartete PHP-Version angezeigt. Zudem wurde der Editor TinyMCE auf die aktuelle Version 4.7.11 aktualisiert.

Weitere Details zu WordPress 4.96 hält der Update-Guide bereit. Im Download-Portal kann die neue Version heruntergeladen werden.