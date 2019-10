Maus mit oder ohne Kabel?

Die Arbeit mit einer Maus ist zwar nicht immer sinnvoll, aber in vielen Bereichen vorteilhaft. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die meisten so ein Gerät auch an einem ihrer Systeme angeschlossen haben. Wenn Sie aber die Wahl haben, welche Art der Verbindung bevorzugen Sie? Setzen Sie lieber auf schnurlose oder kabelgebundene Mäuse? Gerne können Sie Ihre Wahl auch anderen Lesern näher erklären.