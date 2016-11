Software::Desktop::KDE

KDE ruft zu Spenden auf

Das KDE-Projekt hat eine Spendenkampagne gestartet, die noch bis zum Ende des Jahres läuft und unter dem Projekt finanzielle Mittel verschaffen soll. Diese sollen unter anderem dazu verwendet werden, Entwicklern die Reisekosten zu KDE-Events und die Infrastruktur des Projekts zu bezahlen.

Unter dem Motto »Make the World a Better Place« hat das KDE-Projekt eine neue Spendenkampagne gestartet. Diese läuft noch bis Ende des Jahres und soll laut Angaben auf der Seite des Projektes unter anderem dazu beitragen, die Entwickler finanziell zu unterstützen. So soll das Geld unter anderem für Sprints ausgegeben werden, auf denen sich das Projekt trifft, um verschiedene Aspekte der Umgebung zu verbessern. Sofern noch Mittel übrig bleiben, sollen sie in die Infrastruktur des Projekts einfließen.

Die Kampagne selbst läuft noch bis zum 31. Dezember. Spender, die eine Spende von über 30 Euro tätigen, erhalten eine KDE-Postkarte. Die neun größten Gönner werden darüber hinaus mit einem handsignierten A4-Poster belohnt, das durch 46 Entwickler des Projekts unterschrieben wurde.