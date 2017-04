Software

Spracherkennungssoftware Simon reanimiert

Knapp vier Jahre nach der letzten Version der Sprachsteuerungssoftware »Simon« steht eine neue Ausgabe bereit. Simon 0.4.80 Alpha korrigiert zahlreiche Fehler und führt diverse Neuerungen ein - darunter auch eine Unterstützung von MPRIS.

Mirko Lindner Simon 0.4.1

Simon ist eine Sprachsteuerungssoftware, die ursprünglich entwickelt wurde, um moderne Informationstechnologie für Menschen mit Behinderung leichter nutzbar zu machen. Simon basiert auf verschiedenen Technologien, darunter dem Hidden Markov Model Toolkit (HTK), HADI-BOMP und der Open-Source Large Vocabulary CSR Engine Julius. Durch die gewählten Anwendungen, die in Simon integriert wurden, ist das System sehr gut für Menschen mit Sprachproblemen geeignet. Simon wird nicht wie andere Spracherkennungssoftware mit vorgefertigten Sprachmodellen ausgeliefert, sondern Anwender können ihr eigene Sprach- und Akustikmodell erstellen. Aufgrund der großen Menge an nötigen Trainingsdaten ist simon so zwar nicht für Diktate geeignet, kann aber jedem Dialekt und jeder Sprechweise angepasst werden. Der Nachteil der Lösung ist allerdings ihre Komplexität, weshalb bereits in der Vergangenheit Überlegungen angestellt wurden, Simon zu vereinfachen.

Nachdem der Hauptentwickler der Software, Peter Grasch, vor knapp zwei Jahren angekündigt hatte, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, ist es still geworden um Simon. Nun hat allerdings Mario Fux, der die Pflege der Software von Grasch übernahm, gleich mehrere gute Nachrichten für die Nutzer zu verkünden.

So wurde die Entwicklung der Software Anfang des Jahres wieder aufgenommen und die vorhandenen Patches in die Anwendung eingepflegt. Als Resultat hat Fux nun eine Alpha der kommenden Simon-Version freigegeben, die nicht nur zahlreiche Fehler korrigiert, sondern auch neue Funktionen in die Anwendung einbindet. Unter anderem bietet die neue Version eine Unterstützung von MPRIS (Media Player control) und Pakete für MacOS. Wie Fux allerdings betont, stellt die Freigabe lediglich einen Zwischenschritt dar. Das Ziel sei es, Simon auf KDE Frameworks 5 und Qt5 zu portieren und besser in die KDE-Infrastruktur, wie beispielsweise die Spracherkennung Kaldi, einzubinden.

Simon 0.4.80 Alpha kann ab sofort vom Server des KDE-Projektes im Quellcode heruntergeladen werden. Fertige AppImages sollen folgen.