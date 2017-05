Gemeinschaft::Veranstaltungen

»Pi and More« feiert zehnte Ausgabe

»Pi and More«, nach eigenen Angaben größte Raspberry-Pi-Konferenz im deutschsprachigen Raum, findet in der mittlerweile zehnten Auflage am 24. Juni in Trier statt. Die Konferenz sucht zudem noch nach Referenten und Beiträgen.

Mirko Lindner Raspberry Pi mit einem LCD-Schaltkreis

Der Einplatinencomputer Raspberry Pi wurde dieses Jahr sechs Jahre alt . Im Februar 2012 konnte er das erste Mal bestellt werden und einige Wochen später begann die Auslieferung der ersten Systeme. Nur kurze Zeit später, im August 2012, fand an der Universität Trier mit » Pi and More « das erste deutsche Gemeinschaftstreffen zum damals wegweisenden Bastelcomputer statt. Nun laden die Organisatoren aus dem CMD e.V. für den 24. Juni zur großen Jubiläumsausgabe »Pi and More 10« nach Trier ein.

Für den 24. Juni suchen die Organisatoren noch nach Beiträgen aus der Gemeinschaft. In Workshops und Vorträgen können Themen für alle Einsteiger und Experten aufbereitet werden. Eigene Projekte finden in der Ausstellung ihren Platz. Wie üblich umfasst das Spektrum der Beiträge nicht nur den Raspberry Pi, sondern auch andere Einplatinencomputer und Microcontrollerboards. Beiträge können bis 31. Mai auf der Seite der Organisatoren eingereicht werden.