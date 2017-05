Software::Spiele

»Warhammer 40,000: Dawn of War III« kommt für Linux

Der Strategietitel »Warhammer 40000: Dawn of War III« wird Anfang des kommenden Monats - knapp zwei Monate nach der initialen Veröffentlichung - auch für Linux und Mac OS X freigegeben werden. Das gaben die Portierer von »Feral Interactive« an diesem Wochenende bekannt.

steamstatic.com »Warhammer 40,000: Dawn of War III«

Warhammer 40000: Dawn of War III « ist, wie bereits der Titel suggeriert, ein im Warhammer 40.000-Universum angesiedeltes Echtzeit-Strategiespiel, das von Relic Entertainment im April dieses Jahres für Windows veröffentlicht wurde. Nach dem Fund einer katastrophalen Waffe auf der Welt Acheron müssen sich die Spieler in Dawn of War III Ihren Feinden stellen. Denn es herrscht Krieg. Der Planet wird von den Armeen des Kriegsherrn Gorgutz, der Eldar-Runenprophetin Macha und des Space Marine Gabriel Angelos belagert. Die Vorherrschaft muss schließlich gegen das Überleben abgewogen werden und es liegt an dem Spieler, die Schlacht zu gewinnen.

Wie bei den meisten Echtzeit-Strategiespielen üblich, ist das Ziel des Spiels, die gegnerischen Einheiten zu vernichten und mittels Taktik einen Sieg über die gegnerischen Spieler zu erringen. Genereüblich kann auch »Dawn of War III« in verschiedenen Modi gespielt werden. Die Hauptkampagne umfasst 17 Missionen, welche auch schon in der Windows-Welt zu finden waren. Mit an Bord ist zudem ein Multiplayer-Modus, der laut Angaben von Feral Interactive allerdings plattformübergreifend wohl nur zwischen Linux und Mac OS X ausgetragen werden kann.

»Warhammer 40,000: Dawn of War III« wird aller Voraussicht nach am 8. Juni zum Preis von 59,99 Euro veröffentlicht werden . Die genauen Systemvoraussetzungen stehen noch nicht fest und sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Unter Windows werden allerdings mindestens eine 3 GHz schnelle Intel i3 Quad Core CPU, 4 GB RAM und eine 3D-Grafikkarte mit mindestens 1 GB VRAM benötigt. In Multiplayerspielen zwischen 6 Spielern wird mindestens eine i5-CPU mit 4 Kernen benötigt.