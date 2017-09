Software::Entwicklung

Qt 5.10 Alpha vorgestellt

Die erste Testversion der Version 5.10 der Klassenbibliothek Qt steht jetzt bereit. Sie enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Erweiterungen.

Qt Project

Die Entwickler von Qt haben eine erste Vorschau auf die vermutlich Ende November erscheinende Version 5.10 von Qt veröffentlicht. Der Abstand zu Qt 5.9 wäre damit wie geplant sechs Monate, auch künftige Versionen sollen in regelmäßigen Abständen von sechs Monaten erscheinen. Die Entwicklung einer neuen Version von Qt beginnt bereits, wenn die vorhergehende das Alpha-Stadium erreicht hat, so dass Entwicklung und Fehlerbehebung immer parallel laufen und jetzt bereits die Arbeiten an Qt 5.11 anlaufen können. Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert.

Qt 5.10 Alpha bringt nach Angaben der Entwickler viele neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Zu den größten Neuerungen von Qt 5.10 gehört, dass in Qt GUI Methoden zur Nutzung von Vulkan und OpenGL ES 3.2 hinzukamen. Das gesamte API von OpenGL ES 3.2 wird in der Klasse QOpenGLExtraFunctions zugänglich gemacht. Zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen erhielten auch Qt Widgets, Qt Quick und Qt Quick Controls 2. Die Qt WebEngine wurde auf den Stand von Chromium 60 gebracht.

Neue Module sind in dieser Version Speech für Sprachausgaben von Texten und Network Authentication mit Unterstützung von OAuth1 und OAuth2, die bereits in Qt 5.9 als technische Vorschau vorlagen. Remote Objects ist weiterhin eine technische Vorschau, neu als Vorschau ist WebGL Streaming. Qt Script hingegen gilt jetzt als veraltet und wird in einer künftigen Version von Qt entfernt. Noch keine Nachricht gibt es von der Integration des von Nvidia beigetragenen Codes für Qt 3D Studio. Die kommenden Betaversionen werden dies voraussichtlich klären und weitere Neuerungen bringen.

Die Alphaversion von Qt 5.10 steht zum Download auf download.qt.io bereit. Binärpakete gibt es noch nicht, sie werden wie früher erst ab der Betaversion erstellt.