Nextcloud 12 verbessert die Zusammenarbeit

Die jetzt erschienene Beta zu Nextcloud 12 konzentriert sich auf die Verbesserung der Zusammenarbeit in vielen Bereichen.

Nextcloud Individuell Links in E-Mails

Nextcloud 10 und 11 konzentrierten sich auf die Stabilisierung der Synchronisation und dem Teilen von Inhalten sowie der Verbesserung der Sicherheit und der Härtung des Systems. Mit der Veröffentlichung der Beta-Version zu Nextcloud 12 verlagert sich der Schwerpunkt der Entwicklung auf das gemeinsame Arbeiten an geteilten Inhalten und auf die Kommunikation.

Die bereits in Nextcloud 11 herausgestellte Funktion von Audio- und Video-Anrufen in der App Spreed wurde weiter ausgebaut und verbessert. Die Zuverlässigkeit konnte erhöht werden, zudem ist es nun einfacher, Einladungen auszusprechen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Screensharing, also das Teilen des eigenen Bildschirms oder bestimmter Fenster mit anderen Teilnehmern. Dafür wird bei Chrome und bei Firefox unter Version 53 ein Plug-in benötigt.

Eine weitere Verbesserung von Nextcloud 12 Beta ist die Einführung von Push-Benachrichtigungen im Web-Interface als auch in den mobilen Apps. Damit werden Anwender schneller über anstehende Einladungen zu Chats, über neue mit ihnen geteilte Daten und über Kommentare benachrichtigt. Die Umsetzung in den Clients wird bis zur Veröffentlichung der stabilen Version erwartet.

Die Chat-App JSXC wurde in den vergangenen Monaten ständig erweitert. Eine neue Beta-Version 3.2 ist mit Nextcloud 12 Beta erschienen. Sie führt mit »Message Archive Management« unter anderem die erleichterte Handhabung von archivierten Chat-Logs auf XMPP-Servern ein. Zudem kann Nextcloud nun als Authentifizierungs-Backend für Ejabberd/Prosody eingesetzt werden.

Der Überblick und das Wechseln zwischen Apps wird erleichtert, da diese künftig in der Leiste am Kopf des Fensters angezeigt werden. Rechts davon wurde ein neues Kontakte-Menü eingeführt, das schnellen Zugriff auf Anrufe, Chats und E-Mails mit Kontakten ermöglicht. In der Files-App kann ein Anwender öffentliche Links per E-Mail an mehrere Empfänger versenden und dabei jeweils individuell Passwörter, Ablaufdaten und Schreibrechte setzen.

Nextcloud Nextcloud 12

Beim Teilen von Dateien mit anderen können jetzt Schreibrechte in öffentlichen Links vergeben werden, sodass auch mit Anwendern, die kein Konto auf dem Nextcloud-Server haben, in Collabora Online zusammen an Dokumemten gearbeitet werden kann. Dabei hilft die neue Gäste-App, die zeitgesteuert begrenzten Zugriff auf den Server erlaubt.

Zudem zeigt Nextcloud 12 die ursprüngliche Größe von geteilten Dateien an. Sollte ein anderer Bearbeiter Dateien eines Ordners entfernt haben, so finden sich diese jetzt im Papierkorb und können wiederhergestellt werden. Die neue App »Circles« erweitert Nextcloud um »Social Sharing«. Sie erlaubt Nutzern ohne Zutun des Administrators das Anlegen von Interessengruppen, mit denen Dateien geteilt werden können. Dabei können öffentliche, private und versteckte Gruppen erstellt werden. Auch das Teilen von öffentlichen Links auf Twitter, Facebook, Google+, Diaspora und anderen sozialen Netzen ist möglich.

Ebenfalls neu sind die »App Store Bundles«, die thematisch verbundene Apps gruppieren. Darüber hinaus wurde weiterhin an der Geschwindigkeit und der Sicherheit von Nextcloud 12 gearbeitet, dessen stabile Veröffentlichung in rund drei Wochen erwartet wird. Die Beta-Version steht auf der Download-Seite zur Verfügung.