Github startet Open Source Friday

Eine Initiative von Github will erreichen, dass die Entwickler in den Unternehmen, die Open Source nutzen, regelmäßig auch Verbesserungen zu diesen Projekten beitragen.

Open-Source-Software wird von Hobby- und hauptberuflichen Entwicklern gleichermaßen geschrieben. Laut der diesjährigen Open-Source-Umfrage von Github tragen mittlerweile 65% der Umfrageteilnehmer im Rahmen ihres Jobs zu Open-Source-Projekten bei. Oft genug geschieht dies aber, ohne dass sich die Entwickler auf klare Richtlinien ihrer Arbeitgeber stützen können. Github hat aus diesem Grund ein neues Projekt gestartet, das zum Ziel hat, die Beiträge der Unternehmen zu Open-Source-Projekten weiter zu steigern und den Arbeitgebern aufzuzeigen, warum das auch für sie wichtig und sinnvoll ist.

Das Projekt nennt sich »Open Source Friday«, die Idee dazu entwickelten Andrew Nesbitt von 24 Pull Requests und Mike McQuaid von Github. Open Source Friday besitzt nun eine eigene Webseite.

Die Webseite ermöglicht es den Teilnehmenden, sich anzumelden und ihre Aktivitäten zu zeigen. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt über ein Github-Benutzerkonto. Zwar liegt der Schwerpunkt darauf, dass die Entwickler in ihrer regulären Arbeitszeit an Open Source arbeiten können, die Webseite ist aber auch für alle anderen Entwickler offen. Der im Prinzip einzige Grund für eine Anmeldung auf Open Source Friday ist die Vernetzung mit Gleichgesinnten. Preise, Abzeichen oder Fanartikel gibt es dort nicht. Trotzdem hoffen die Initiatoren, viele Interessenten für die Seite zu gewinnen.

Alle Interessenten finden auf Open Source Friday zahlreiche Informationen, wie und warum man Beiträge zu Open-Source-Projekten leisten sollte. Einsteiger, die noch nie zu Open Source beigetragen haben, finden etwa grundlegende Anleitungen sowie Vorschläge, wie sie ein passendes Projekt finden können, falls sie noch kein konkretes Projekt im Visier haben. Ziemlich umfangreich, allerdings nur in Englisch verfügbar, ist dabei die Anleitung How to Contribute to Open Source.

Für Projektleiter und Projektteam-Mitglieder enthält die Seite Artikel, die ein Projekt anleiten, freundlicher und offener zu neuen Beitragenden zu werden. Für die Arbeitgeber hingegen wird erklärt, warum es sinnvoll ist, zu der Software, die man verwendet, auch beizutragen, und es wird vorgeschlagen, den Open Source Friday fest im Unternehmen zu verankern.